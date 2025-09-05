La Selección Chilena sufrió una dura derrota por 3-0 ante Brasil en el estadio Maracaná en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. Juan Cristóbal Guarello puso notas a los once jugadores que fueron titulares en el encuentro.

El comunicado no dudó y eligió a Alexander Aravena como el peor de la cancha. “No jugó, hoy no jugó, un 2,0”, mencionó en su programa La Hora de King Kong evaluándolo con la nota más baja.

Para el comentarista, el segundo peor fue Vicente Pizarro: “No tiene velocidad. Lo siento. Yo sé que tiene mucha prensa a favor, mucha gente a favor. Yo sé que hay mucha gente colgada ahí, pero Vicente Pizarro jugó un partido horrible. Tiene un 2,7”.

Además, destacó a Ben Brereton por una de sus virtudes: “El único que aguanta la pelota y no se cae y provoca faltas al rival. Tendrá ripios técnicos, tendrá cosas, pero es el único que te aguanta la pelota, le vamos a poner un 4,2”.

Juan Cristóbal Guarello eligió a Alexander Aravena como el más bajo de Chile ante Brasil. (Foto: Photosport)

¿Quién fue el mejor de Chile ante Brasil para Juan Cristóbal Guarello?

El Premio Nacional de Periodismo (2011) evalúo a Lawrence Vigouroux con la nota más elevada, dejándolo, así como el mejor de la Selección Chilena en el Maracaná: “Bien bajo los palos, me parece que le falta seguridad en la salida, le voy a poner un 5,0, porque sacó un buen cabezazo al minuto de juego”.

Guarello mostró críticas hacia la defensa chilena, partiendo por Paulo Díaz: “Lo siento. Lento, se lo llevaban en velocidad en el mano a mano, a Chile le cabecearon siete veces en el área, un 3,5”.

También quedó inconforme con Guillermo Maripán: “Con problemas por el lado izquierdo, un 3,5”. El conductor de La Hora de King Kong salvó a Iván Román: “El más rápido de la defensa. Le vamos a poner un cuatrito”.

A Fabián Hormazábal también lo calificó con notal azul: “Corrió, corrió, corrió, corrió un 4.0. Ese 4,0 regalado. Felipe Loyola no se salvó del rojo: “Corrió, corrió, corrió, 3,5”. Lo propio Gabriel Suazo, quien también fue calificado con número insuficiente “Se lo llevaron en velocidad siempre, lo desbordaron, le ganaron la espalda, un 3,5”.

Juan Cristóbal Guarello dejó con nota positiva a Lucas Cepeda: “Corrió, la aguantó, ya, 4,1 regalado”.