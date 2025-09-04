El técnico interino de la selección chilena Nicolás Córdova analizó la dura derrota sufrida ante Brasil en el estadio Maracaná por 3-0, en un duelo válido por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y que pese a la imposibilidad de llegar al Mundial, sirvió para probar nombres de cara al próximo proceso.
En conferencia de prensa el DT de La Roja señaló que “enfrentamos a una potencia mundial, este equipo tiene la obligación de pelear por finales mundiales, por lo tanto a nivel individual, técnicamente, velocidades, físicos, creo que hay que admitirlo, están por sobre nosotros en este momento y en general la historia ha sido así y nosotros tenemos que trabajar mucho para lograr nuevamente en algún momento equiparar como lo hicimos hace unos años atrás”.
Respecto a las conclusiones, Córdova aseguró que “la sensación es que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho recorrido por generar aún”, aunque reconoció que estar “muy contento por los chicos que debutaron, debutaron un chico de 18-19 años, otro de 20, por lo tanto son jugadores que hay que proyectar. Sabemos que son partidos muy difíciles, pero hay que atreverse a ponerlos”.
Nicolás Córdova: “El 80% de los brasileños juegan en Europa”
En cuanto a las diferencias de plantel, el ex futbolista fue tajante: “El 70-80% de los jugadores brasileños juegan en Europa, 11-12 jugadores en la Premier, es demasiada la diferencia… En el momento donde nosotros empezamos a tener la pelota, empezamos a jugar en campo rival, que no lo hicimos mucho porque no nos dejaron, sale el segundo gol y ahí claramente en tres minutos liquidaron el partido”, dijo.
En esa línea, Córdova aseguró que “tenemos mucho trabajo por delante y que sabemos que para armar este proyecto tenemos que apuntar sí o sí fijo al 2030 y que todo lo que hagamos de acá en más, o lo que ya llevamos haciendo por lo menos nosotros en juveniles, va apuntado hacia allá”.
“Con este tipo de jugadores y en este tipo de partidos no te puedes equivocar ni de un metro, ni estar mal perfilado o dar un paso hacia adelante cuando te va apareciendo un jugador, porque los jugadores a este nivel entienden de espacio, entienden de movimientos corporales, te meten el balón justo cuando tú te estás dando vuelta. Entonces tienes que hacer el partido perfecto… Tratamos de hacer el mejor partido posible, a ratos se cumplió”, cerró.
El último desafío de la selección chilena en las nefastas Eliminatorias que protagonizó, será el próximo martes 9 de septiembre a las 20:30 horas ante Uruguay en el Estadio Nacional, cuyo aforo fue reducido al 50% tras una sanción de la FIFA.