La Selección Chilena trató por todos los medios posibles quedarse con los tres puntos ante Uruguay en el día de ayer, pero no lo consiguió y terminó timbrando un empate sin goles en el cierre de las Clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

Pese a que Chile estaba eliminado y Uruguay no se jugaba absolutamente nada, los dirigidos por Nicolás Córdova dejaron una buena imagen ante una de las potencias sudamericanas que es dirigida por Marcelo Bielsa.

Emiliano Ramos debutó en la Roja. | Foto: Photosport

Así también lo cree Rodrigo Herrera, periodista nacional quien, en diálogo con Bolavip Chile, se soltó: “Hay valores muy rescatables desde la actitud, desde el fútbol. Tuvimos las oportunidades más claras con goles cantados, donde se reflejó la falta de confianza de Ben Brereton”, dijo.

Eso sí, advierte que La Roja enfrentó a una atípica selección uruguaya: “No nos dejamos engañar por el canto de sirena, jugamos con un Uruguay a media máquina. Si hubiesen venido por los puntos, hubiese sido muy distinto”.

En el cierre, deja un elogio para el debutante Emiliano Ramos y otros más, diciendo que “Lo dijo Córdova, hay que evaluarlo por el Mundial. Es muy prematuro decir que él es el camino, pero la principal lección es que a Ramos no le pesó la camiseta, Hormazábal y Cepeda arman un tándem interesante y en el mediocampo no puede faltar Echeverría”, remató.

Lo que viene para La Roja

Chile deberá enfrentar el 15 de noviembre a Rusia en el viejo continente y, tres días después se medirá con Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico a disputarse en tierras rusas.