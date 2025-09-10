El último partido de la Selección Chilena en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 pareció más un entrenamiento que un partido por los puntos, toda vez que Chile y Uruguay no se jugaban absolutamente nada.

Pese a que no había nada en juego, La Roja levantó harto el nivel respecto a lo mostrado ante Brasil y mereció los tres puntos frente a los charrúas, pero careció de finiquito en los metros finales para quedarse con la victoria.

Así también lo analizó el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia, quien en diálogo con Bolavip Chile largó diciendo que fue un “Partido chato, donde Chile mostró algo más. Si Córdova pudo hacer algo en 10 días… digo yo, como para que no le achaquemos tanto a él”.

Para Coke Hevia, Hormazábal fue un ‘animal’. | Foto: Photosport

Dentro de la cancha, Coke Hevia elige a los tres jugadores más destacados en el empate: “Este es el Paulo Díaz que necesitamos. Hormazábal un animal, muy bien. Cepeda está listo para irse al fútbol europeo, es raro que su agente todavía no se lo haya podido llevar”, agregó.

En el cierre, tuvo palabras para el partido de Ben Brereton Díaz, quien desperdició una chance clarísima de poder anotar ante el equipo dirigido por Marcelo Bielsa: “Lo de ayer fue la confirmación de que Ben Brereton no es un ‘9’. Digan lo que digan, no lo es”, remató.

Ahora, habrá que esperar a ver qué técnico decide contratar la ANFP para que se haga cargo de la Selección Chilena, donde lo único cierto es que hay mucho trabajo por hacer si se quiere regresar a un Mundial.

La negativa marca de La Roja

La Roja completó tres mundiales sin poder decir presente; Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. La última vez que la Selección Chilena dijo presente en una cita planetaria fue en 2014 donde cayó en los octavos de final ante Brasil.