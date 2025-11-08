La Selección Chilena Sub 17 dirigida por Sebastián Miranda se enfrenta a un momento de suma importancia para sus pretensiones en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2025.

Con la necesidad de sumar puntos, el combinado criollo buscará una victoria ante Uganda que les permita mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Tras la derrota ante Francia en el debut de la cita planetaria, el elenco chileno sabe que no puede confiarse frente a un rival que viene de igualar ante Canadá.

Es por esta razón que la presión recae sobre los jóvenes talentos nacionales, quienes deben demostrar concentración, carácter y eficacia desde el primer minuto.

La formación de Chile ante Uganda:

La alineación de los nacionales es con: Vicente Villegas; Alfonso Olguín, Bruno Torres, Francisco Daza; Martín Jiménez, Sebastián Vargas, Nicolás Pérez, Matías Orellana; Yastin Cuevas, Zidane Yáñez y Antonio Riquelme.

Chile ya confirmó a su oncena titular | FOTO: @LaRoja

¿A qué hora es el partido entre Chile y Uganda por el Mundial Sub 17?

El duelo entre Chile ante Uganda será este sábado 8 de noviembre a las 09:30 horas en la cancha 8 del ASPIRE Academy, Doha.

¿Cómo ver por TV el partido de Chile vs. Uganda?

Este partido será transmitido en vivo por la señal abierta de Chilevisión, así como en su señal online y en la plataforma gratuita Pluto TV.

También estará disponible en DSports (canales 610 y 1610), en DGO y Amazon Primer Video (con suscripción).