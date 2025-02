Sudamericano Sub 20

El atacante Damián Pizarro tan sólo jugó 20 minutos en la dura derrota por 3 a 2 de la Selección Chilena Sub 20 ante su similar de Paraguay, en un encuentro válido por la segunda fecha del Hexagonal Final del Sudamericano.

Esos pocos minutos le valieron al actual futbolista del Udinese de Italia ganarse las fuertes críticas de los aficionados nacionales en redes sociales y de varios comentaristas deportivos en los distintos programas de televisión.

Y es que pese a que el ex Colo Colo es el jugador con mayor experiencia y más pergaminos del novel combinado criollo, todavía no ha podido demostrar el talento que lo llevó a dar el salto al Viejo Continente.

Pablo Flamm es categórico con el bajo nivel de Damián Pizarro en La Roja Sub 20

En el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports, el connotado periodista Pablo Flamm analizó lo que ha sido el rendimiento del espigado ariete y después sacó lanzó la artillería pesada.

“El tema es: ¿Cuánto más va a respaldar Nicolás Córdova a Damián Pizarro? Yo digo termina el Hexagonal, ¿qué va a pasar con el futuro de Damián? ¿Irá a la Serie B?”, consultó el comunicador.

Damián Pizarro sigue recibiendo críticas por su rendimiento en La Roja Sub 20 | FOTO: Jesus Vargas/Photosport

Segundos más tarde, Flamm fue más categórico. “Hoy día por rendimiento debería quedar fuera del Mundial, estamos hablando que por rendimiento no debería ser seleccionado”, concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de La Roja Sub-20?

El próximo encuentro de Chile en el Sudamericano Sub-20 será contra Uruguay. Se jugará el lunes 10 de febrero, desde las 22:00 horas, en el Estadio Nacional Brígido Iriarte.