Universidad de Chile tiene uno de sus partidos más importantes de la temporada este jueves cuando, en la ciudad de Coquimbo, tenga que recibir la visita de Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El cuadro azul tiene la ilusión de meterse en las semifinales del torneo continental y uno que cree que eso es posible es Pablo Flamm, periodista y conductor de De Fútbol Se Habla Así de D Sports: “De jugar a jugar, la Universidad de Chile es más equipo que Alianza Lima, pero ojo con los peruanos que no tienen nada que perder”, dijo en el programa.

La U se juega el pase a cuartos en Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

“La presión que se puede auto imponer los dirigidos por Gustavo Álvarez puede ser complicada siempre y cuando la sepan llevar adelante tomando en cuenta que, a través del ritmo, intensidad y lo que ha mostrado, es un equipo para dar el salto”, complementó.

En el cierre, Flamm reveló su deseo más profundo que llegó a emocionar a los hinchas de Universidad de Chile: “Ojalá que la U timbre, llegue a semifinales y pueda, por qué no, ilusionarse. Si llegan a semifinales puede pasar cualquier cosa”.

La mesa está servida y los azules tienen este jueves la gran chance de meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana, torneo que la U ya supo conquistar una vez y ahora se ilusiona con repetir la hazaña.

La U o Alianza tienen rival en semifinales

Lanús de Argentina dio el batacazo en el día de ayer y le robó un empate a Fluminense en el Estadio Maracaná. En la ida, el ‘granate’ había ganado por la cuenta mínima y ahora espera por la U o Alianza Lima.