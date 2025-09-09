¡Se acaba el martirio! Por fin Chile pondrá fin a unas Eliminatorias para el olvido. Sólo 10 miserables puntos reflejan lo pésimo que fue lo mostrado por la Roja en un proceso que comandaron Eduardo Berizzo y luego Ricardo Gareca.

Ahora Nicolás Córdova da un cierre como estratega, quizás con algo más de esperanza, pues decidió alinear nuevos jugadores con miras a lo que serán las próximas Eliminatorias que iniciarán el 2027.

Con Córdova, Chile viene de perder por 3-0 ante Brasil en Maracaná. Ahora buscará dejar otra imagen ante Uruguay en el partido que se jugará a las 20:30 en el Estadio Nacional.

La Roja confirmó formación con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en zona defensiva; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Javier Altamirano en el medio; Emiliano Ramos, Ben Brereton y Lucas Cepeda en delantera.

El banco está compuesto por Thomas Gillier, Vicente Reyes, Ian Garguez, Vicente Pizarro, Alexander Aravena, Lucas Assadi, Luciano Cabral, Iván Román, Ignacio Saavedra, Gonzalo Tapia, Maximiliano Gutiérrez, Matías Sepúlveda.

¿Quién es el árbitro de Chile vs. Uruguay por la fecha 18 de las Eliminatorias?

Anderson Daronco de Brasil es el silbante del compromiso que se jugará en el Coloso de Ñuñoa. Los asistentes son Rodrigo Figueiredo y Guilherme Camilo, mientras que Rodrigo Pereira se desempeñará como el cuarto árbitro.

La Roja jugará con un 50 por ciento de aforo en las tribunas producto de una sanción de la FIFA debido a comportamientos discriminatorios y racistas de los aficionados en el encuentro ante Argentina.