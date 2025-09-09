La Selección Chilena tiene hoy su último partido dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que el equipo de todos recibirá en el Estadio Nacional a la Selección de Uruguay, en la que busca cerrar su actuación para el olvido en estas clasificatorias con una victoria.

Tras lo que es el presente de ‘La Roja’, el ex futbolista y DT, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a quien podría ser el nuevo entrenador de Chile, en la que no ve con malos ojos la continuidad de Nicolás Córdova, replicando en algo lo que ha hecho Lionel Scaloni en Argentina.

“Ojo que Scaloni partió muy cuestionado el primer año y no se le daban los resultados, fue muy cuestionado, pero había convicción en dejarlo. Nunca un técnico va a tener tanto tiempo para trabajar como el que agarre ahora la selección”, parte señalando Barticciotto.

En esa misma línea, el ‘Barti’ pide que para el próximo proceso que se entable dentro de la Selección Chilena, exista un consolidado respaldo que le permita al nuevo director técnico trabajar con confianza pensando en los objetivos que tiene el país, en la que puso un ejemplo.

Barticciotto apuesta por Córdova | Foto: Photosport

“Hay que tener paciencia sí, a mí me decían que la selección del 62 arrancó el ciclo del DT que fue el ‘Zorro’ Alamos con un 6-0 en contra y le preguntaron al presidente de turno que opinaba del técnico y dijo ‘este va ser mi técnico hasta que lleguemos al Mundial’, eso es convicción y el técnico se sintió respaldado y con confianza”, remarca.

Finalmente, Barticciotto tiene claro que los tiempos en el fútbol hoy en día son muy distintos a los tiempos de antes, pero de todas formas, siente que en el nuevo proceso de la Selección Chilena debe existir mucha paciencia y respaldo al trabajo que se pueda hacer, pensando en lo que es el recambio.

“Yo sé que los tiempos son distintos, hay más histeria y urgencia, pero hay que tratar de tener convicción y si es Córdova, que sea Córdova hasta las últimas, no solo le digo a los dirigentes, le digo a la gente también”, cerró.