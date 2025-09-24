Tras la reciente eliminación de la Selección Chilena y la Peruana del proceso de Clasificación al Mundial 2026, ambas selecciones buscan afinar detalles y dar oportunidades a jugadores jóvenes en compromisos amistosos FIFA.

Este tipo de encuentros servirá como vitrina para que los futbolistas muestren su nivel, probar tácticas y evaluar el rendimiento de aquellos que podrían integrar futuras convocatorias.

El amistoso entre La Roja y la Bicolor estaba inicialmente programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, pero la sede cambió rápidamente.

Desde Perú revelan que Estadio Bicentenario La Florida quiere a la Roja

Tras ello, el Claro Arena comenzó a sonar como posible estadio, aunque finalmente apareció otra opción confirmada por el periodista peruano Eduardo Combe en el programa Hablemos de Max de L1.

“Tengo información del Chile vs. Perú. Va ser el viernes 10 de octubre a las 8 de la noche de allá en el Estadio Bicentenario de La Florida, que tiene campo sintético”, confesó el comunicador.

El Estadio Bicentenario de La Florida toma fuerza para recibir a La Roja | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Con esta definición, tanto la ANFP como las autoridades locales podrían ultimar detalles para asegurar que el amistoso se desarrolle en la comuna ubicada en el sector suroriente de Santiago.