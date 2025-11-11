La Selección Chilena tuvo hoy su último encuentro dentro de la fase de grupos en el Mundial sub 17, en donde el equipo de todos tenía la gran misión de poder sumar una victoria para soñar con la clasificación a la próxima ronda.

El equipo comandado por Sebastián Miranda logró su cometido de conseguir la victoria tras imponerse por 2-1 ante Canadá con los goles de Zidane Yáñez y Matías Orellana .

Lamentablemente para Chile, no todo pudo ser perfecto, ya que con dicho resultado dependía del duelo entre Francia y Uganda, en la que los africanos dieron la gran sorpresa y vencieron por 1-0 a los europeos.

Este resultado no le bastó al equipo nacional, ya que de todas formas quedó en el último lugar de la tabla de posiciones, tras ser el país con peor diferencia de gol de los cuatro países.

Chile ganó, pero quedó fuera | Foto: La Roja

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES EN EL GRUPO K DEL MUNDIAL