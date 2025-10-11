La selección chilena ocupó la fecha FIFA para jugar un partido amistoso ante Perú en La Florida donde no llegó mucho público, pero sirvió para que el equipo de todos se vuelva a abrazar después de largo tiempo.

La Roja fue dirigida por el DT de la sub 17, Sebastián Miranda, y con goles de Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez (que bien puede ser considerado como autogol) pudo obtener una victoria que no conseguía desde enero cuando goleó a Panamá en el Estadio Nacional.

Este encuentro era útil para ver a jugadores que no tuvieron oportunidad en el proceso eliminatorio que terminó con la no clasificación al Mundial que se realizará en América del Norte el 2026.

Una ausencia en la nómina de la selección chilena, fue la del delantero Bruno Barticciotto, el que juega actualmente en el Santos Laguna de México luego de un gran paso por Talleres de Córdoba.

El tema se discutió en ESPN, donde precisamente está el papá del jugador, el icónico Marcelo Barticciotto, el que no tenía muchas ganas de hablar del tema, para que no se le acuse de imparcial, pero, igualmente dio su opinión.

“Yo no quiero hablar, pero Bruno hizo 15 goles en el año. No es fácil hacer esos goles entre Talleres de Córdoba y Santos Laguna. No es Haaland, pero, de última, podría estar ahí”, disparó.

Marcelo Barticciotto no entiende la no nominación de su hijo Bruno Barti.

Nueva oportunidad para Bruno Barticciotto: Los amistosos de Chile en noviembre

La selección chilena tendrá un triangular con Rusia y Perú, a realizarse en noviembre en el país europeo. La Roja estará a cargo del DT Nicolás Córdova.