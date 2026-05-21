La Selección de Chile que dirige Ariel Leporati quedó sorteada en el Grupo J para el Mundial Sub 17 que se volverá a disputar en Qatar.

Este jueves se realizó el sorteo del Mundial Sub 17 Qatar 2026 en la sede dela FIFA en Zúrich, Suiza, donde Chile vuelve a ser parte por segundo año consecutivo, clasificando en el último Sudamericano entre los seis representantes de Conmebol.

Los dirigidos por Ariel Leporati quedaron en el Grupo J, junto a Estados Unidos, Argelia y Montenegro.

La Roja Sub 17 tendrá que enfrentar a un gigante de Norteamérica, una potencia africana y un representante europeo, que en el papel aparece como el más accesible del grupo.

El Mundial Sub 17 que ahora se disputa todos los años, volverá a tener como sede a Qatar y participarán 48 selecciones. El torneo se llevará a cabo entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de este 2026.

Cabe recordar que en la edición anterior, Chile no pudo pasar de la fase de grupos, donde hubo un cuádruple empate con cuatro puntos -con Francia, Canadá y Uganda-, quedando eliminado el equipo austral por diferencia de goles.

Así quedaron los grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2026:

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En síntesis