Este sábado la La Roja Sub 20 tuvo su último partido amistoso previo al inicio del Mundial, que se disputará en nuestro país entre el 27 de septiembre y 19 de octubre.

La selección chilena que dirige Nicolás Córdova enfrentó a Nigeria a puertas cerradas en el Monasterio Celeste de O’Higgins en Requinoa, donde el combinado nacional empató 1-1 ante una de las potencias de la categoría.

El gol de Chile fue obra del defensor local Felipe Faúndez, quien pertenece al Capo de Provincia y fue figura esta jornada en la Sexta Región.

El mismo jugador ya venía de convertir en la semana en el triunfo por 2-1 contra Corea del Sur, amistoso que se disputó en el Complejo Quilín de la ANFP.

Mira el VIDEO del gol a continuación:

Se viene el debut de La Roja en el Mundial Sub 20

Ahora La Roja de Córdova debe empezar a pensar en su debut en la Copa del Mundo, que será el próximo sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas contra Nueva Zelanda en el Estadio Nacional por el Grupo A, para luego enfrentar a Japón y Egipto.

Mientras que Nigeria también es parte del Mundial Sub 20, conformando el Grupo F con Colombia, Arabia Saudita y Noruega.