La Selección Chilena tiene hoy un importante desafío dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que dentro de la penúltima fecha de estas, se verá las caras ante la Selección de Brasil comandada por Carlo Ancelotti en el Estadio Maracaná.

Para este duelo, el equipo que comanda Nicolás Córdova llega a este duelo con un equipo bastante renovado, en la que para esta nómina no convocó a ningún jugador de la Generación Dorada.

El ‘Nico’ busca darle tiraje a la sangre nueva dentro de ‘La Roja’ pensando en lo que son los próximos desafíos del equipo de todos, en la que saben que el recambio hoy es una gran necesidad, algo que lo hará notar con su alineación para esta jornada.

La Selección Chilena saldrá a la cancha para enfrentar a Brasil con: Lawrence Vigouroux en portería; Iván Román, Paulo Díaz y Guillermo Maripán en la defensa; Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo; Alexander Aravena, Ben Brereton y Lucas Cepeda en el ataque.

El duelo entre la Selección de Brasil y la Selección Chilena se disputará este jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Maracaná.