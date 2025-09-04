Una renovada Selección Chilena de Nicolás Córdova se mide ante Brasil este jueves 4 de septiembre a las 20:30 en el estadio Maracaná por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Chile no tendrá a los jugadores de la generación dorada y ya piensa en los próximos desafíos.

En el frente está la selección que dirige Carlo Ancelotti, quien quiere ganar su último partido oficial de local previo a lo que será su participación en la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canada.

¿Qué pasa si Chile le gana a Brasil? Si bien la Roja ya no tiene chances de llegar al Mundial, un triunfo sería histórico, ya que nunca ha ganado de visita ante la Selección Brasileña por Eliminatorias.

Además, la Selección Chilena (décima con 10 puntos) tendrá la opción de salir del último puesto si vence a Brasil y Perú (penúltimo con 12 unidades) pierde ante Uruguay en Montevideo. En ese escenario, la Roja llegaría a 13 unidades y Perú se quedaría en 12.

Nicolás Córdova dirigirá a la Roja ante Brasil. (Foto: Photosport)

¿Qué pasa si Chile empata ante Brasil? En caso de igualar, la Roja conseguirá un gran resultado, considerando la renovación de equipo, pero no le alcanzará para salir del último lugar en esta fecha. Con un empate, la Selección Chilena llega a 11 unidades.

¿Qué pasa si Chile pierde ante Brasil? En el escenario de caer en Maracaná, la Roja continuará en el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 10 unidades.