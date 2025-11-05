Se acabó la espera y pasado el mediodía de este miércoles 5 de noviembre en Chile, La Roja debutará en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 ante Francia, duelo válido por la Fecha 1 del Grupo K.

El equipo dirigido por Sebastián Miranda llega en buen pie al debut frente a los franceses, pero con la cabeza en frío sabiendo que se va a enfrentar a una potencia mundial y firme candidato para quedarse con el trofeo.

Cabe mencionar que los otros rivales que tendrá que enfrentar Chile en su periplo por el Mundial Sub 17 de Qatar 2025 son Uganda y Canadá, quienes también tienen algo que decir y prometen ser un hueso duro de roer.

Esta será la primera cita mundialista con 48 equipos, por lo que clasifican los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros, quienes se clasificarán a los dieciseisavos de final para luego citarse en llaves de eliminación directa.

Chile vs. Francia: ¿Cuándo y a qué hora?

El duelo entre chilenos y franceses arrancará a las 12:45 de la tarde de Chile continental de este miércoles 5 de noviembre.

TV: ¿Cómo ver a Chile vs. Francia?

El partido será transmitido por Chilevisión.

Internet: Así se podrá ver a Chile vs. Francia

Vía streaming se podrá ver en la APP de Chilevisión, como así también en el canal oficial de Youtube de CHV y el sitio web.