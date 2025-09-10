Esta noche se acabó el sufrido período de 2022 a 2026 en que La Roja nuevamente quedó fuera de un Mundial. No clasificar a la cita planetaria puede ser una cosa: caer de la forma en que cayó Chile partido tras partido, otra muy diferente.

Durante todo el proceso, no hubo momento en que nuestra Selección Chilena mostrara luces de buen juego. La ilusión se fue diluyendo fecha tras fecha, y aunque las opciones matemáticas se iban cayendo cada vez más, ya nadie podía decir que creía en una épica remontada del “Equipo de Todos”.

La gran culpa de todo se le adosa a Ricardo Gareca, quien asumió en Chile tras buenos pasos como seleccionador peruano aunque luego dejó dudas en su querido Vélez Sarsfield. Aún así, el “Tigre” ilusionó en su debut tras un apretado 3 a 2 ante Francia en que La Roja comenzó ganándole a los vice campeones del mundo. De ahí en más, todo fueron desgracias.

Una pobrísima participación en Copa América en que la Selección Chilena terminó eliminado en fase de grupos sin anotar un solo gol. Aquella tónica se repitió en Clasificatorias y su período se estiró hasta una agonía innecesaria.

Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports, conversó sobre esto con BOLAVIP a horas del pitazo inicial del último partido de nuestra selección frente al Uruguay de Marcelo Bielsa.

Marcelo Díaz le pone la lápida al pobre período de La Roja

En primera instancia, el comunicador aseguró que el término de estas Clasificatorias Sudamericanas significan: “Un alivio. Ya no daba para más. Venía recordando que me tocó cubrir otros procesos y este ha sido demasiado triste”.

A su vez, indicó cuál fue el peor error cometido por la ANFP durante todo este proceso hacia el Mundial de 2026: “La peor decisión fue mantener a Gareca después del partido con Colombia. Está el tema de la plata pero después la ANFP se recupera… quedaba para hacer otra cosa”.

Marcelo Díaz le puso la lápida al reciente período de la Selección Chilena.

“Este proceso fue tan malo que ni anécdotas hubo. De principio a fin fue malo”, aseguró, recordando que no recuerda haber tenido jamás la experiencia de vivir una época tan desastrosa.

Finalmente, para calificar de alguna forma lo que fue este proceso de la mano de Ricardo Gareca declaró de forma tajante: “Lo peor en la historia de La Roja”.