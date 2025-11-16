La Selección Chilena cosechó una importante victoria en tierras rusas tras lo que fue su triunfo por 2-0 ante la Selección de Rusia, en la que los dirigidos por Nicolás Córdova se quedaron con este partido gracias a los goles de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Sobre lo que fue este partido, el periodista Manuel De Tezanos tomó la palabra en su canal ‘Balong’ en Youtube, en la que desmenuza esta victoria de Chile, en donde a pesar de haber triunfado, no quedó muy conforme con lo que mostró el equipo, partiendo por la poca presencia en ataque.

“Había poca presencia arriba, muchas veces Tapia y Osorio lograron pasar, pero llegaban arriba y no tenían mucho pase, las jugadas quedaban un poco dependiendo de resolver de una forma individual o esperar que llegue el resto del equipo”, parte señalando De Tezanos.

De Tezanos disconforme con esta dupla en La Roja

Siguiendo en aquello, el comunicador mostró su desaprobación de cierta forma por lo que es la dupla en la medular entre Vicente Pizarro y Rodrigo Echeverría, de la que señaló que no se vió de muy buena forma en algunos momentos del partido y en donde hace su reparo puntual.

De Tezanos no quedó muy conforme | Foto: Photospot

“La dupla Pizarro y Echeverría no sé si me convencen mucho, sobre todo cuando te presionan arriba, me pasó que a Pizarro le pasó lo de Brasil, cuando nos presionó Brasil, yo no sé si Pizarro es para estar delante de los centrales”, declara.

Concluyendo, De Tezanos indica que en caso de querer mantener a estos dos jugadores en cancha, debe ser en distintas facetas, en la que ve a Echeverría como un volante central y a Pizarro como un jugador más interior en la zona media, algo que sin duda será trabajo para un próximo DT.

“Pizarro estaba a la izquierda y Echeverría en la derecha, estaban en la misma línea, es distinto si Echeverría se centraliza y Pizarro es más interior, él juega más ahí. Esas cosas que habrá que ver que hace el nuevo entrenador con estos jugadores”, cerró.

