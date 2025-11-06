En una verdadera teleserie se ha convertido el futuro laboral de Manuel Pellegrini. El tira y afloja de su renovación de contrato con el Real Betis, y los constantes guiños a su deseo de dirigir la selección chilena han desatado un verdadero culebrón entre el ‘Ingeniero’ y la prensa europea.

En la antesala del triunfazo del Real Betis ante Olympique de Lyon por la Europa League (2-0), el entrenador chileno dio una entrevista exclusiva a L’Equipe donde reveló que “mi sueño sería retirarme como técnico de Chile dirigiendo en un Mundial”.

Las palabras del ‘Míster’ calaron hondo en el mundo bético. Tras la victoria en La Cartuja, el adiestrador de 72 años volvió -inevitablemente- a referirse al tema, aunque esta vez mostró mesura en sus palabras y aseguró que su futuro se aclarará “en el momento oportuno”.

Antony volvió a deleitar a Manuel Pellegrini con un golazo en el Betis (Getty Images).

Qué dijo ahora Manuel Pellegrini

En rueda de prensa, el DT chileno matizó sus palabras respecto a sus dichos en L’Equipe: “Dije que quería seguir entrenando cinco años al menos. El futuro en el Betis ya lo aclararemos en el momento oportuno. No quiero centrar el debate en mi persona, sino en el club, que es lo más importante. Que ganemos también en Valencia y ya veremos lo otro”, lanzó Pellegrini.

Luego, echó medio pie atrás con su deseo de asumir en La Roja: “He dicho siempre que me gustaría dirigir a mi país en un Mundial, no ahora en mi último año de contrato. No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis; no sé para dónde virará mi futuro”, cerró.

