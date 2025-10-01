La renovación de contrato de Manuel Pellegrini en el Real Betis sigue siendo un total misterio en Sevilla. Y es que mientras las negociaciones entre el ‘Ingeniero’ y la dirigencia del conjunto bético están estancadas, el nombre del entrenador ha comenzado a sonar con fuerza en la selección chilena.

El primero en lanzar la piedra fue el reconocido Pedro Carcuro en el programa ‘El Rompecabezas’ de Radio Agricultura: “Esto es con fuente de primera mano, no te estoy chamullando, si hay cambio en la directiva del fútbol, es muy probable que Manuel Pellegrini sea el próximo técnico de la Selección Chilena”, lanzó el recordado relator de TVN.

La respuesta de Pellegrini ¿Se viene a Chile?

El rumor rápidamente llegó hasta España y este miércoles el entrenador chileno de 72 se refirió a la opción de asumir la selección chilena en caso de no lograr la renovación de su contrato, el que por ahora se extiende hasta mitad de año de 2026.

Si bien Pellegrini se fue por la tangente, su respuesta dejó una puerta abierta: “Lo importante es estar centrado en el día de hoy. Por ahora estamos concentrados en el Betis en hacer una sexta temporada lo mejor posible, ya se irá solo clasificando cuál será el futuro”, afirmó en conferencia de prensa previo al debut del Betis en la Europa League ante Ludogorets.

“Ya veré lo que pasa en un futuro. Ya sea en el Betis, en Chile u en otro equipo. Por ahora, reitero que estamos concentrados en el Betis y en hacer la mejor temporada posible”, cerró.

Antony llena de elogios al Ingeniero

En una reciente entrevista con la cadena radial española COPE, el futbolista brasileño Antony, el gran refuerzo del Real Betis en el mercado de fichajes, llenó de elogios a Manuel Pellegrini con emotivas palabras.

“Todos sabemos la historia que tiene, el día a día es increíble. Trabajar con él me hace muy feliz por la persona que es, no solo conmigo, sino con todos los jugadores”, apuntó el paulista.

Respecto a la continuidad del ‘Ingeniero’ en la banca de Heliópolis, Antony fue tajante: “El tema de la renovación es entre el club y Pellegrini. Yo quiero siempre estar más tiempo con Pellegrini, pero es decisión de ellos. Ojalá las cosas salgan bien”, cerró.