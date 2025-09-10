La Roja puso fin a las Eliminatorias más amargas de su historia con un deslucido empate sin goles frente a Uruguay en el Estadio Nacional. A lo largo de las clasificatorias la gran deuda de la selección chilena quedó en evidencia: la falta de gol, un problema que se acentuó en el duelo ante la Celeste.

Y aquello quedó reflejado con las claras ocasiones de gol que falló Ben Brereton frente al arco. Pero lo más llamativo fue que el técnico Nicolás Córdova no le dio minutos a Bruno Barticciotto, de quien se especuló que llegaba ‘tocado’ al choque contra los uruguayos.

¿Por qué no sumó minutos Bruno Barticciotto? ¿Estaba lesionado? Con el correr de las horas fue el propio padre del futbolista, Marcelo Barticciotto, quien aclaró la situación de su hijo.

Nico Córdova no le dio minutos a Bruno Barticciotto en el cierre de las Eliminatorias (Photosport).

Con un tono de molestia, en Radio Cooperativa el ídolo albo se refirió al atacante de Santos: “Bruno no estaba lesionado, estaba bien, estaba recuperado, por algo lo dejó y no lo liberó como liberó a (Benjamín) Kuscevic y a otros”, comentó de entrada el ‘Barti’

Luego agegó: “Fue una decisión técnica ¿respetable? Súper respetable, listo, no hay para qué hablar más. Estaba totalmente recuperado”, dijo.

Finalmente, deslizó una crítica hacia las versiones que apuntaban que su hijo estaba lesionado: “Si un periodista está desinformado lo peor que puede hacer es informar y equivocarse. Porque una cosa es abstraerte de esa opinión y otra informar mal. Bruno no estaba lesionado”, cerró.