La Selección Chilena comenzará un nuevo proceso. Tras su último duelo en las Eliminatorias CONMEBOL, el combinado nacional tendrá que pavimentar las bases para la próxima generación.

En ella, probablemente esté César Pérez. El novel mediocampista de Defensa y Justicia exhibió su ilusión con lo que puede lograr La Roja rumbo al Mundial de 2030.

Tras quedar fuera del compromiso ante Uruguay (por una grave lesión), observó el desempeño de sus compañeros en el Estadio Nacional y reveló quién lleva la batuta al interior del camarín. Es uno de los experimentados.

“Gabriel (Suazo) es un líder natural. Lo demostró en Colo Colo y en el poco tiempo que estuvo en Francia. Se vio en las arengas que es un líder positivo. Contagia eso para ir hacia adelante”, comentó.

En dicha línea, agregó: “Él es un jugador que está en una de las cinco ligas tops de Europa. Estoy muy contento con el presente que él tiene y que sea el líder de esta nueva generación de La Roja“.

Gabriel Suazo es el nuevo líder de La Roja. (Créditos: Photosport)

El nuevo entrenador de La Roja

Finalmente, el joven volante se refirió a la eventual continuidad de Nicolás Córdova en la Selección Chilena. Ya lo conoce y no le molestaría ser dirigido por él en el futuro.

“Sí, o sea a Nicolás (Córdova) lo tuve en la sub-23 y ahora. Es un técnico que tiene muy clara su forma de juego, su ideología con lo que respecta a nivel de selección“, reflexionó.

“Estoy muy contento de que él sea el técnico y ojalá que le vaya bien en todo lo que venga“, cerró.