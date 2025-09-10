Se bajó el telón de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y la Selección Chilena no pudo despedirse con una sonrisa. La Roja empató sin goles ante Uruguay en el Estadio Nacional, cerrando una campaña que la dejó en la última posición de la tabla.

En medio de este complejo escenario, uno de los jugadores que volvió a estar en la consideración durante el interinato de Nicolás Córdova fue Ben Brereton Díaz, actual atacante del Derby County de la Championship inglesa. El chileno-inglés fue titular en los compromisos frente a Brasil y Uruguay, generando expectativas en el ataque del Equipo de Todos.

Sin embargo, su rendimiento abrió debate. En redes sociales, tanto hinchas como comentaristas cuestionaron la gran cantidad de ocasiones desperdiciadas por el delantero de 26 años, lo que reavivó las dudas sobre su real aporte a la Roja.

Brereton recibe ciertas críticas en su estadía en Chile | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La defensa de Nicolás Córdova a Ben Brereton

Tras el compromiso ante la Celeste, Córdova fue consultado por el rendimiento de Brereton y no dudó en respaldarlo públicamente en conferencia de prensa,

“Es un muchacho que nosotros seguimos, él puede ser un aporte. No tenemos tantos jugadores en ese nivel y hay que aprovecharlo al máximo”, dijo el adiestrador sobre el nacido Stoke-on-Trent.

Las palabras del DT interino reflejan la confianza que existe en el cuerpo técnico hacia el atacante formado en Inglaterra, pese a las críticas que recibe en suelo chileno.

Los números de Ben Brereton en la Selección Chilena

Cabe recordar que desde su debut con la Selección Chilena en 2021, Brereton ha disputado 37 partidos oficiales, en los que ha convertido 7 goles y ha aportado 3 asistencias, convirtiéndose en una pieza recurrente en las nóminas de la Roja.