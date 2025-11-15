Este mediodía de Chile, la Selección Chilena salta a la cancha en Rusia para disputar un compromiso amistoso ante los rusos, el cual será el primero de la gira europea de La Roja donde también se medirá con Perú.

El día de ayer, Nicolás Córdova habló en conferencia de prensa y mantuvo el mismo tono que tuvo tras la eliminación de La Roja en el Mundial Sub 20, algo que no cayó para nada bien dentro de los hinchas de la Selección Chilena.

No solo los hinchas, ya que incluso Marcelo Barticciotto, quien fuera compañero de Córdova en Colo Colo y amigo hasta el día de hoy, le pidió un poco más de autocrítica en sus palabras tras lo dicho el día de ayer.

Chile enfrenta hoy a Rusia. | Foto: Photosport

“Nico fue compañero mío y lo quiero mucho, porque compartí muchas cosas con él. Encuentro que está bien siga a cargo de las divisiones menores, pero encuentro que en el discurso de él hay poca autocrítica”, dijo.

En esa línea, Barti habla de los jugadores ‘proyectables’ y le tira un pequeño salvavidas al DT: “Claro, él dice proyectar jugadores en la adulta, pero cuáles… yo digo que se han hecho cosas buenas y cosas malas”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que la Selección Chilena busca tener un sello de cara al 2026, año que servirá de preparación para La Roja pensando en las próximas Clasificatorias hacia la Copa del Mundo 2030.

En síntesis

La Selección Chilena disputa un amistoso hoy al mediodía en Rusia.

Nicolás Córdova recibió críticas por su poca autocrítica en conferencia de prensa.