La búsqueda de un nuevo director técnico para la Selección Chilena tras la eliminación rumbo al Mundial 2026 ha generado un intenso debate en el fútbol nacional.

Entre los nombres que suelen aparecer, Manuel Pellegrini, actual entrenador del Real Betis de España, ha sido uno de los más comentados, dada su trayectoria y éxito en el fútbol internacional.

Incluso, en las últimas horas, el gerente deportivo de Selecciones de la ANFP, Felipe Correa, declaró que “sería un sueño y un lujo” contar con el “Ingeniero” para lo que se le viene a La Roja.

Rodrigo Herrera y la opción de Manuel Pellegrini en la Selección Chilena

Sin embargo, pese a su prestigio, el periodista Rodrigo Herrera considera que su llegada al Equipo de Todos, sobre todo para un proyecto de renovación profundo, podría ser complicada.

“Hasta el minuto ha sido un ejercicio que no ha servido. Reinaldo Sánchez fue a Argentina a ofrecerle la selección y Manuel Pellegrini dijo que no. Arturo Salah intentó ofrecerle la selección y dijo no. Yo no sé que ha cambiado tanto desde el 2002 hasta ahora para convencerlo, si el fútbol chileno está peor”, argumentó a Bolavip Chile.

Manuel Pellegrini, el candidato que gusta a la ANFP y a los hinchas chilenos | FOTO: Javier Torres/Aton Chile

Bajo la misma línea, el comunicador añadió que “para un plan refundacional yo lo veo lejano porque lleva muchos años en la alta competencia con jugadores importantes y acá no sé si querrá meterse en un lío refundacional”.

“Es un gesto para la galería de Felipe Correa, no creo que pase mucho”, concluyó Herrera.

¿Hasta cuándo tiene contrato Manuel Pellegrini con el Real Betis?

Manuel Pellegrini todavía no extiende su contrato con Real Betis, vigente hasta junio de 2026, por lo que su llegada al Equipo de Todos no sería descabellada