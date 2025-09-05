Chile no dejó una buena imagen en su derrota por 3-0 ante Brasil. La Roja se dedicó a contener a la Verdeamarela, pero finalmente no lo logró y perdió la atención en jugadas claves. Miguel Ángel Neira no quedó para nada conforme y apuntó a Nicolás Córdova como el culpable de la derrota.

“Lo que yo no entiendo… si tú enfrentas a Brasil que Brasil no tiene nada que ver con el de antes, este es un equipo bien mediocre. El planteamiento del técnico es vergonzoso, es como retroceder 50 años. No puede Chile jugar de esa manera, si el arquero no atajó ninguna pelota”, mencionó el mundialista de España 1982 en conversación con BOLAVIP.

En ese sentido mencionó que Ben Brereton estaba muy retrasado en el campo de juego debido a lo que planteó el DT: “El equipo cuando juega tan atrás. Parecía que estuviera ganando Chile, todos en el área. Brereton el segundo tiempo jugó de lateral izquierdo”.

Para Miguel Ángel Neira la culpa es de Nicolás Córdova

El reconocido exmediocampista culpó al DT de la Selección Chilena: “No es culpa de los jugadores acá, la culpa es del que planteó el partido. No lo puede plantear tan defensivo. No lo entiendo, un tipo que jugó siempre para adelante y ahora dirigiendo juegue sin un 10. ¡Cómo nos va a jugar con un 10! Brasil jugó como con tres y Chile con ninguno”.

Miguel Ángel Neira culpó a Nicolás Córdova por la derrota de Chile ante Brasil. (Foto: Photosport)

“Hay mucha diferencia en eso y los que sufren son los jugadores por los malos planteamientos de los técnicos. Una vez más se da”, añadió el jugador el jugador que jugó tres compromisos en España 1982.

Córdova ahora tendrá el desafío de plantear un buen partido con la Selección Chilena ante Uruguay de Marcelo Bielsa en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo. El compromiso se jugará el martes 9 de septiembre a las 20:30 en el Estadio Nacional.