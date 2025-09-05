La nómina de la Selección Chilena se sigue achicando de cara al último compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026, donde La Roja cierra de local ante Uruguay.

Este viernes a través de un comunicado se informó de la liberación del segundo jugador en esta fecha FIFA, que corresponde a uno de los referentes del plantel que armó el entrenador Nicolás Córdova.

Se trata del defensa Benjamín Kuscevic, quien a sus 31 años es uno de los mayores en la nómina de 28 jugadores que armó el técnico interino.

El zaguero del Fortaleza no pudo viajar con Chile a Brasil para el duelo de anoche en Río de Janeiro por una dolencia que arrastraba desde su club, por lo que se quedó junto a Bruno Barticciotto en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, con al esperanza de jugar el último partido ante los charrúas.

Pero la evolución de la lesión no ha sido positiva y el cuerpo médico de la Selección decidió que era mejor liberarlo, al igual que con Darío Osorio el pasado miércoles por un desgarro.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Benjamín Kuscevic ha sido liberado de la convocatoria debido a que presenta una lesión muscular cuyos plazos de recuperación superan los tiempos de la presente fecha FIFA”, informaron desde La Roja.

Benjamín Kuscevic fue liberado de la Selección Chilena. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

De esta forma quedan 26 jugadores disponibles para el compromiso final, donde Chile llega eliminado y Uruguay ya aseguró sus pasajes para la Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Chile vs Uruguay?

La Roja recibe a La Celeste que dirige Marcelo Bielsa el próximo martes 9 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional de Santiago.