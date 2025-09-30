Una presentación en falso tuvo la selección chilena en el Mundial sub 20 que se disputa en nuestro país, luego de perder 0-2 ante el ordenado Japón que con goles de Ichihara y Yokoyama destrozaron la fiesta que armó la Marea Roja en el Estadio Nacional.

Alguien que vio el partido y asegura no sentirse sorprendido por el nivel del equipo que dirige Nicolás Córdova, fue el mundialista Miguel Ángel Neira, que en conversación con BOLAVIP hace su sincero análisis.

“No estoy decepcionado, pero cuesta entender por qué los japoneses hacen todo lo que hacíamos antes, ¿vieron la cantidad de paredes que hicieron? nosotros no hicimos ninguna”, indicó

Agregando que “cuesta entender una explicación de cómo progresaron tanto ellos, y nosotros retroceder tanto, Japón fue rápido, más directo, encaradores, Chile puro centro”.

Neira afirma que los entrenadores actuales coartan a los talentosos, y eso se ve reflejado en el nivel de las selecciones menores.

Miguel Angel Neira analiza la derrota de Chile sub 20.

“Yo hecho de menos el barrio, Japón es un equipo simple, pero de mitad hacia adelante buscaban siempre juntarse, me molesta y se nota la falencia de trabajo en las series menores, no es que los niños sean malos, no hay trabajo, no les enseñan”, cerró.