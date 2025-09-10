Miguel Ángel Neira no quedó del todo conforme tras el 0-0 de Chile ante Uruguay en el Estadio Nacional en el cierre de las Eliminatorias. El mundialista de España 1982 criticó a Nicolás Córdova por no poner desde el primer minuto a Lucas Assadi.

“Más o menos nomás, porque Uruguay no jugó como juega Uruguay, jugó como un equipo clasificado al Mundial y el entrenador Córdova no puede dejar fuera a Assadi ¡Que se vaya para la casa”, opinó el exmediocampista en conversación con BOLAVIP.

El oriundo de Hualqui encuentra que no tiene lógica la decisión de dejar en el banco al volante de la U: “El mejor jugador de Chile no lo pone. No tiene sentido. Es el mejor jugador de Chile por lejos”.

Neira además no quiere ver más a Bren Brereton en la Roja y aseguró que lo funaron por dar esa opinión en el pasado. “No puede estar en la Selección, yo lo dije hace mucho tiempo eso y me funaron no sé cuánta gente. Si es pésimo ¡cómo va a jugar!”.

Miguel Ángel Neira destaca a un jugador de la Roja

El exfutbolista valoró el desempeño del arquero Lawrence Vigouroux y con Lucas Cepeda hizo otra valoración: “El arquero que da mucha seguridad y Cepeda es bueno para la pelota, como le dijo Ancelotti a Neymar, usted es bueno para la pelota, pero no para el fútbol”.

Miguel Ángel Neira fue muy crítico con Ben Brereton. (Foto: Photosport)

La Roja terminó las Eliminatorias en el último lugar con 11 puntos, uno menos que Perú, que cerró con una derrota por 1-0 ante Paraguay en Lima. Chile ahora deberá seguir trabajando con miras a lo que vendrá el 2027 con la Copa América y el inicio de las próximas Clasificatorias.