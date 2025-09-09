Marcelo Bielsa volvió al Estadio Nacional. Esta vez como rival de Chile con Uruguay. El Loco fue reconocido por los hinchas, quienes le cantaron y desplegaron un lienzo en agradecimiento. Luego del 0-0, el entrenador rosarino hizo un diagnóstico sobre lo que ve de la Roja. En ese sentido, ve una oportunidad importante de mejora.

“No soy la persona más indicada para dar ese tipo de respuesta, lo que sí es evidente es que hay muchos jugadores que tienen una posibilidad de crecimiento y de desarrollo que todavía no han conseguido”, expresó el Loco.

El estratega sugiere que se deben respetar los tiempos de maduración: “La mayoría de estos jugadores jóvenes que tiene el equipo, uno imagina que van a desarrollarse y van a ser buenos, pero eso tiene que suceder. Es muy importante, como en todos los casos, respetar los momentos de maduración de los jugadores.

Bielsa además ve de forma positiva lo que pueda venir para Chile en la próxima Eliminatoria: “No soy el indicado para hacer una valoración, pero yo vería con optimismo el crecimiento y el desarrollo del fútbol chileno en los próximos cuatro años”.

Además, remarca que hay una decena de profesionales que pueden ser trascendentes para lo que viene: “Hay 10, 12 jugadores jóvenes que pueden ser importantes. Insisto, esa es mi opinión y no tengo el análisis profundo que tienen los que ven con regularidad a la selección chilena y los que analizan”.

La gratitud de Marcelo Bielsa con Chile

El Loco expresó su gran agradecimiento al hincha chileno: “Los recuerdos que tengo del tiempo que pasé aquí son recuerdos hermosos. Aquella época fue una época maravillosa, a nivel personal, a nivel laboral, el contacto con el pueblo chileno.

También mencionó que los logros más importantes no fueron con él: “Soy muy agradecido. Cuando uno dice que recibe más de lo que parece pareciera que eso no es cierto, es falsa modestia. En mi paso por Chile yo recibí mucho. Di todo lo que pude y tampoco conseguí cosas importantes. Las cosas importantes del último tiempo en el fútbol chileno no fui yo quién las consiguió, fueron posteriores a mí.

Marcelo Bielsa está agradecido de su paso por Chile. (Foto: Photosport)

Por último, aseguró que cada vez que ve a un chileno se siente feliz: “Soy muy agradecido. En cualquier lugar del mundo que me cruzo con un chileno me da alegría y siento la necesidad de retribuir o de agradecer. Que el interlocutor con el que hablo, perciba que soy muy agradecido del cariño”.