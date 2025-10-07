Las declaraciones de Arturo Vidal contra Nicolás Córdova por su estadía en la Selección Chilena no estuvieron exentas de respuestas. Un recordado DT nacional le entregó un consejo al histórico volante.

Para César Vaccia, lo comentado por el actual mediocampista de Colo Colo fue más allá de lo adecuado: el King cuestionó el trabajo del vigente entrenador de La Roja adulta y de su categoría sub-20.

Por ello, en conversación con BOLAVIP Chile, el retirado estratega le pidió calma al campeón de América. Lo defendió como persona, pero lo instó a ponerse límites: es una voz a seguir para las nuevas generaciones.

“Arturo es un referente y si él habla cosas positivas, la gente lo escucha. Él habla a veces desde la emoción. Es así, muy impetuoso. Yo lo conozco, es un buen cabro, pero de repente se excede en sus comentarios”, lanzó.

Tras ello, el emblemático director técnico que dirigió al país –tanto en amistosos a nivel adulto como en diversas categorías juveniles– le recordó al oriundo de San Joaquín que también se forjó mirando a sus ídolos.

“El también tuvo esta edad. Es bueno que defienda a los muchachos y al entrenador, así la gente va a apoyar más la selección. Yo creo que eso a lo mejor Arturo no lo ha considerado”, concluyó.

Arturo Vidal recibió una recomendación de César Vaccia. Le pidió bajar las revoluciones. (Créditos: Photosport)

Arturo Vidal no se retira de la Selección Chilena

A pesar de no ser considerado por Nicolás Córdova en la última fecha FIFA y para el siguiente amistoso ante Perú, el volante de 36 años manifestó que no desecha la posibilidad de volver a jugar por La Roja.

“Yo sigo jugando al fútbol. El día que juegue fútbol voy a estar preparado para la selección y dispuesto a ayudar en lo que sea“, advirtió en conversación con TNT Sports.