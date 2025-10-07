Las quemantes declaraciones de Arturo Vidal respecto a la selección chilena sub 20 que dirige Nicolás Córdova no pasaron desapercibidas, y uno que salió a contestarle con todo, fue Claudio Borghi.

A primera hora de este lunes el volante de Colo Colo disparó: “si me preguntas a qué juega la Selección no te puedo decir, porque no entiendo a lo que juega. Le veo muchas ganas a los muchachos, están haciendo todo lo posible. Más allá no puedo decir, no hay una idea de atacar, de defender”.

Pasaron unas horas y el Bichi Borghi explotó en ESPN asegurando que “que diga que esta Selección no juega a nada, cuando hace unos meses atrás él pidió apoyo para la Selección cuándo no tenía buenos rendimientos. Esa vez se paró y dijo ‘ustedes ven todo mal, ustedes deben apoyar’. A la mierda”.

El otrora entrenador de los albos y también de la selección chilena reparó en que Vidal “está criticando a chicos que tienen 20 años, ¿se olvidó de cuando él tenía 20 años?“

En esa misma línea Borghi agregó que “cuando opina si Nico Córdova tiene que estar o Pellegrini me da lo mismo, el problema es que critica a jóvenes que todavía no están formados”.

Claudio Borghi salió a defender a la Sub 20 de las críticas de Arturo Vidal

No cabe duda que todo lo planteado por Arturo Vidal no le gustó nada al Bichi, el que además explicó que “no se es campeón del mundo por ser local, se es porque tienes un montón de condiciones como para imponerte a rivales deportivos. Está comprobado que la Selección juvenil no funcionó bien, que la adulta no funcionó bien con tres entrenadores diferentes, con históricos, con jóvenes”.

El último palito de Claudio Borghi a Arturo Vidal

“Entonces esto es lo que me molesta, si yo pido que a mi equipo no lo critiquen o no sean tan malos y después critico a la misma Selección de mi país con jóvenes me parece injusto”, cerró el actual comentarista de ESPN.