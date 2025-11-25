El posible retiro de Cristopher Toselli preocupa en Universidad de Chile de cara al 2026 y los desafíos que tiene el cuadro azul. Por eso no es un misterio que andan buscando un arquero para que dispute el arco con Gabriel Castellón.

Uno que está en carpeta es el golero de Audax Italiano, Thomás Ahumada, quién ha tenido una buena temporada defendiendo los tres palos itálicos y, por tal razón, no sólo la U estaría tras sus pasos, también Colo Colo.

BOLAVIP conversa con un experto, el ex arquero mundialista y que también pasó por los azules y por los albos, Óscar With.

“O sea, yo lo primero que diría es que es inconcebible que un equipo como Universidad de Chile o como Colo Colo, no sean capaces de formar un propio arquero”, afirma.

Óscar Wirth descarta a Thomás Ahumada para Universidad de Chile.

Agregando que “me parece increíble que tengan que andar buscando un arquero en otro lado. Eso me llama mucho la atención. O no sé por qué no se han querido dar cuenta, digamos”.

Contestando la pregunta de si Ahumada está capacitado para el arco de la U, Wirth dispara que “con lo que ha mostrado ahora, yo no lo veo todavía como para estar en ese arco.Es un poco lo que le pasa a Castellón también”.

Ahí se desarrolla y explica que “Castellón digo que no es un mal arquero, pero para esos equipos tú necesitas un grado de personalidad y un conocimiento de fútbol indudablemente que te permita en cada una de las instancias en que abres la boca, ordenar bien tu defensa, poner a resguardo la instancia de la parte defensiva. Todas esas cosas tiene que tener un arquero aparte de atajar indudablemente”.

Óscar With es categórico al apuntar que “yo no le veo eso. Lo que pasa es que no es lo que me quiera decir, (porque me podrá decir que tiene fe, que tiene ganas, que tiene deseos, pero yo lo veo y eso no te lo demuestra”.

Síntesis

