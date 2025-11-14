En la antesala del duelo amistoso entre La Roja y Rusia en Sochi, el técnico Nicolás Córdova se refirió a las críticas que ha recibido durante su interinato al mando de la selección chilena. El entrenador, que volvió a la adulta tras el fracaso en el Mundial Sub 20, respondió duramente a los cuestionamientos externos, asegurando que su foco está únicamente en el trabajo interno del ‘Equipo de Todos’.

“No me voy a hacer cargo de lo que dicen otras personas que no están adentro”, señaló Córdova. “Me preocupa lo que me dicen mis pares, lo que discutimos para que más jugadores estén en Europa. Lo que pasa afuera es parte de la vida de cualquier entrenador de selección, que está absolutamente expuesto”, lanzó.

En esa línea, el exfutbolista defendió su trabajo al mando de la selección chilena: “Sabía muy bien el lugar al que venía, donde es difícil hacer cambios. Se necesita mucho tiempo. La realidad es que estamos tranquilos y en un muy buen camino. Nos lo han dicho a todos los lugares a los que hemos ido, que están gratamente sorprendidos del proyecto, que de a poco va encaminado”, aseguró.

“Esto ha tenido buenos resultados, otros menos. Lamentablemente el mundial no fue lo que queríamos. Nosotros queríamos seguir pasando rondas, pero aborda una realidad que hay que seguir construyendo”, agregó.

Finalmente, Córdova afirmó que “es fácil apuntar sobre derrotas, pero nosotros estamos apuntando a la construcción de un proyecto. Y no hablo de mí, sino que de los jugadores. Por lo tanto para nosotros lo más importante es el desarrollo de ellos mismos”.

