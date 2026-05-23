Nils Reichmuth se transformó sin duda en la gran sorpresa de la nómina entregada por Nicolás Córdova para la fecha FIFA de junio, donde la selección chilena enfrentará dos exigentes amistosos ante las mundialistas Portugal en Oeiras, y luego frente a República Democrática del Congo en Cádiz.
El mediocampista de 24 años, nacido en Suiza y de madre chilena, viene de coronarse campeón junto a FC Thun y no escondió su emoción tras recibir el inesperado llamado de La Roja, reaccionando rápidamente en sus redes sociales.
Nils Reichmuth viene de ser campeón en Suiza con FC Thun (Instagram).
“Estoy feliz y orgulloso de anunciar mi selección para la selección nacional de Chile. ¡La Roja!”, escribió el volante en una historia de Instagram, en lo que representa además su primer gran acercamiento con los hinchas chilenos.
Pero Reichmuth no se quedó ahí y también dejó un mensaje cargado de emoción y compromiso. “Es un gran orgullo para mí y defenderé estos colores con honor. Gracias a los dirigentes y al cuerpo técnico chileno por su confianza… Vamos La Roja”, publicó.
La convocatoria del futbolista también refleja el inicio de una profunda reestructuración que busca encaminar a Chile rumbo al Mundial 2030, con la búsqueda de nuevas variantes y jugadores con proyección internacional. En la última temporada, Reichmuth disputó 33 partidos, aportando cuatro goles y tres asistencias en el fútbol suizo.
Las grandes ausencias y sorpresas en la nómina de la Selección Chilena para los amistosos con Portugal y el Congo
En síntesis…
- Novedad en La Roja: Nils Reichmuth (24 años), suizo de madre chilena, es la gran sorpresa de Nicolás Córdova para los amistosos ante Portugal y RD del Congo.
- Orgullo en redes: Tras salir campeón con el FC Thun, el volante se mostró emocionado en Instagram y prometió defender los colores con honor.
- Apuesta de recambio: Su citación apunta a la reestructuración hacia el Mundial 2030, avalado por sus 33 partidos, 4 goles y 3 asistencias en Suiza.