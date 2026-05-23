El mediocampista suizo-chileno de 24 años se mostró orgulloso al ser llamado por Nicolás Córdova para los amistosos de la Roja ante Portugal y RD Congo.

Nils Reichmuth se transformó sin duda en la gran sorpresa de la nómina entregada por Nicolás Córdova para la fecha FIFA de junio, donde la selección chilena enfrentará dos exigentes amistosos ante las mundialistas Portugal en Oeiras, y luego frente a República Democrática del Congo en Cádiz.

El mediocampista de 24 años, nacido en Suiza y de madre chilena, viene de coronarse campeón junto a FC Thun y no escondió su emoción tras recibir el inesperado llamado de La Roja, reaccionando rápidamente en sus redes sociales.

Nils Reichmuth viene de ser campeón en Suiza con FC Thun (Instagram).

“Estoy feliz y orgulloso de anunciar mi selección para la selección nacional de Chile. ¡La Roja!”, escribió el volante en una historia de Instagram, en lo que representa además su primer gran acercamiento con los hinchas chilenos.

Pero Reichmuth no se quedó ahí y también dejó un mensaje cargado de emoción y compromiso. “Es un gran orgullo para mí y defenderé estos colores con honor. Gracias a los dirigentes y al cuerpo técnico chileno por su confianza… Vamos La Roja”, publicó.

La convocatoria del futbolista también refleja el inicio de una profunda reestructuración que busca encaminar a Chile rumbo al Mundial 2030, con la búsqueda de nuevas variantes y jugadores con proyección internacional. En la última temporada, Reichmuth disputó 33 partidos, aportando cuatro goles y tres asistencias en el fútbol suizo.

Publicidad

En síntesis…