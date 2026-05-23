La reciente convocatoria de la selección chilena para los duelos amistosos ante Portugal y el Congo sigue generando diversas reacciones en el ambiente deportivo

La nómina de Nicolás Córdova para la fecha FIFA donde la selección chilena jugará ante Portugal y Congo, llamó la atención por los 10 jugadores que fueron llamados en la nómina anterior y que esta vez se quedarán en sus casas.

Para Cristián Arcos, el nombre que más llamó la atención de Arcos fue la irrupción del volante helvético-chileno Nils Reichmuth que milita en el Viejo Continente. “Me sorprendió este jugador de origen chileno que juega en Suiza, sí, me sorprendió mucho… No lo tengo tan visto la verdad, no sé cómo anda, pero tuvo una súper buena temporada, salió campeón en Austria, así que me parece bien”, reconoció el comunicador en conversación con BOLAVIP.

Asimismo, el panelista deslizó que el medio local extrañó la presencia de alguna figura que viene haciendo méritos en el norte del país. “Quizás pudo haber algún futbolista del medio local, quizás Coquimbo Unido merecía algún nominado en consideración de lo que viene, pero tiene lógica a lo que han sido las últimas nóminas de Córdova”, matizó.

Uno de los puntos más valorados por Cristian Arcos en la lista entregada este viernes fue el retorno del arquero de Argentinos Juniors. “La vuelta de Brayan Cortés para mí era pegada, me parece muy bien la vuelta de Cortés”, enfatizó de forma tajante.

Respecto a las grandes ausencias de la citación, el periodista llamó a la calma y aclaró que no se trata de un corte definitivo por parte del cuerpo técnico, sino de situaciones particulares de fuerza mayor. “Entiendo que los que no están, están en un periodo de lesión o de cambio de equipo, ¿no? El caso de Ben Brereton, el caso de Erick Pulgar, que yo creo que en otra nómina debería estar, pero entiendo que es por lesión que no está”, explicó.

Cristián Arcos analiza la nómina de Nicolás Córdova.

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El duro dardo al proceso de Nicolás Córdova

Pese a considerar que el listado es “normal” y se ajusta al momento de cada jugador, Arcos no dejó pasar la oportunidad para cuestionar el confuso panorama estratégico que vive la Roja bajo el interinato o mandato del actual DT.

“Es más o menos lo que se viene jugando pensando en lo de Córdova, que es bien ambiguo: es como probar gente y tratar de hacer algo más o menos competitivo, pero sin mucha claridad del futuro. Que es un problema de Córdova, un problema de decisiones más arriba”, sentenció con dureza Cristian Arcos, abriendo el debate sobre el verdadero rumbo de la selección nacional.