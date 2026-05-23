a entrega de la nómina de la selección chilena para afrontar los compromisos amistosos ante Portugal y el Congo trajo consigo un remezón absoluto en Juan Pinto Durán

La Roja viene de vivir una doble jornada de contrastes brutales en sus pasadas presentaciones. Mientras que ante Cabo Verde el equipo mostró una gran versión al imponerse por un sólido 4-2, la estantería se derrumbó por completo frente a Nueva Zelanda tras sufrir una inapelable goleada por 4-1, compromiso que estuvo marcado por la temprana tarjeta roja a Darío Osorio y que reabrió las críticas sobre la gestión de Córdova.

Para contrarrestar el amargo presente, el estratega apostó por el retorno y la inclusión de varias sorpresas en la citación. Entre ellas destacan los nombres del guardameta Brayan Cortés, Víctor Felipe Méndez, Francisco Salinas, Matías Pérez, Francisco Sierralta y el suizo de raíces nacionales, Nils Reichmuth.

En la vereda opuesta, la poda masiva generó un profundo debate debido a la calidad de las figuras que se quedaron abajo del avión para la gira de junio. En la zona defensiva y el mediocampismo de contención, los jugadores que no lograron convencer al DT y salieron de la dinámica fueron Sebastián Mella, Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Ian Garguez, Ignacio Saavedra y Felipe Ogaz.

Sin embargo, el golpe más llamativo se dio en el sector ofensivo de la Roja. Jugadores de alta proyección que venían asomando incluso en el once estelar de Córdova fueron completamente borrados de la convocatoria. Es el delicado escenario de Javier Altamirano, Alexander Aravena y Benjamín Chandía.

Muchos jugadores que fueron a la gira por la FIFA SERIES no están en la actual nómina de la selección chilena.

Las sensibles bajas médicas que complican los planes

A la par de las determinaciones técnicas, el “Equipo de Todos” sumó dolores de cabeza por el ítem médico. La única ausencia plenamente justificada en ataque es la de Ben Brereton Díaz, debido a que el delantero debe someterse a una intervención quirúrgica en una de sus rodillas.

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A la baja de “Big Ben” se sumó de último minuto la de Marcelino Núñez. Pese a estar considerado en la planificación original, el volante no logró recibir el visto bueno del staff médico tras ser sometido a una intervención facial, quedando descartado de los compromisos internacionales.