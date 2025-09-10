Se acabaron las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y la Selección Chilena finalizó en la última posición tras igualar sin goles ante Uruguay en el Estadio Nacional.

Con la eliminación, la Roja deberá iniciar un proceso de recambio generacional, buscando talentos que puedan consolidarse como referentes en el futuro cercano.

Entre los futbolistas que recibieron confianza en esta doble fecha por el DT interino Nicolás Córdova se encuentran Emiliano Ramos, de Everton de Viña del Mar, y Ian Garguez, de Palestino.

Jorge Gómez se ilusiona con el nivel de Emiliano Ramos

Precisamente Ramos tuvo participación durante 69 minutos en el partido ante La Celeste, y su actuación no pasó desapercibida.

El periodista Jorge Gómez, más conocido como “Pelotazo”, se refirió al joven jugador oriundo de Arica en su cuenta de X (antes Twitter), destacando su desempeño y proyección.

“Emiliano Ramos mis respetos. Cabro bueno. Mucho futuro. En Everton ha jugado casi todos los partidos. Mostró personalidad y en un partido duro. No debía salir”, declaró.

Emiliano Ramos tuvo su debut oficial con La Roja | FOTO: Andres Pina/Photosport

Los tres Mundiales consecutivos que La Roja no logró clasificar

La Roja lleva tres mundiales sin poder decir presente; Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Norteamérica 2026.