Pablo Milad apunta contra este DT en la Selección Chilena: “Nos equivocamos al traer a…”

El presidente de la ANFP cuestionó lo hecho por Ricardo Gareca durante su paso por La Roja. Lo culpó de las deficiencias futbolísticas.

La Selección Chilena sigue buscando a su próximo director técnico. El combinado nacional necesita encontrar al nombre idóneo cuanto antes y es por esto que Pablo Milad sacó la voz: se refirió al futuro del cargo.

En conversación con La Tercera, el presidente de la ANFP fue consultado sobre quién será el entrenador de Chile. Una vez más, tuvo que explicar la situación de Manuel Pellegrini.

Según dejó entrever, se contactó con el estratega del Real Betis, pero la decisión final la tendrán los nuevos encargados de la Federación de Fútbol de Chile. Este organismo asumirá las riendas de La Roja.

“Dijeron que era por lo económico y no es así. Hay dinero para traer al técnico. No hay problema de caja en la ANFP, pero queremos que lo haga la persona que viene. Habría sido muy fácil contratar un técnico”, lanzó.

“Para mí habría sido muy fácil haber estado ya con un DT, pero nadie iba a firmar un contrato por el tiempo que me quedaba. Además, puede que ese técnico que contrates no sea del gusto del presidente que venga“, agregó.

Pablo Milad apunta contra este DT en la Selección Chilena

A su vez, el actual mandamás del balompié criollo reconoció su error al llamar a Ricardo Gareca para dirigir a Chile. El funcionario le dejó un duro recado al cuestionado entrenador argentino.

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Pablo Milad apuntó contra Ricardo Gareca en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

“El décimo lugar (en las Eliminatorias) fue mucho castigo. Nos equivocamos todos al traer a Ricardo Gareca y él también se equivocó. Dijo que íbamos a clasificar, que teníamos equipo, pero no pudo armar bien el esquema“, expresó.

“Con este equipo que tenemos hoy hay una predicción diferente. Tienen un promedio de 23 años y tienen mucha hambre… Gonzalo Jara, que nos acompañó, quedó asombrado con el profesionalismo“, complementó.