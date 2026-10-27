El histórico lateral derecho le puso el visto bueno a Manuel Pellegrini. Tiene certeza de que el entrenador regresará al país.

La Selección Chilena continúa en la búsqueda de su nuevo director técnico. El combinado nacional necesita encontrar rápidamente al nombre idóneo y es por esto Mauricio Isla se pronunció.

¿Qué pasó? El recordado lateral derecho conversó con Mundo Cracks y reveló cuál es su candidato favorito para dirigir a La Roja: se inclinó por el arribo de Manuel Pellegrini a la banca.

Bajo su visión, el actual entrenador de Real Betis tiene todos los pergaminos para asumir el desafío. Y a pesar de las dudas sobre su posible regreso a Chile, él tiene la confianza a tope.

“Ha hecho las cosas muy bien en Europa. Creo que es más sentimiento de nuestro país, porque es chileno, por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha pasado, como el Real Madrid“, indicó.

En la misma línea sobre Manuel Pellegrini, el retirado campeón con la Selección Chilena complementó: “Yo creo que habrá un momento donde él quiera volver“.

Mauricio Isla quiere a Manuel Pellegrini en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Mauricio Isla elige a sus sucesores en la Selección Chilena

Finalmente, el oriundo de Buin fue consultado sobre sus herederos por la banda diestra de La Roja. Para él, hay una diversa gama de futbolistas que pueden utilizar su puesto en Chile.

“Te puedo decir Fabián Hormazábal y Felipe Loyola, que son los más maduros. Está Sebastián Arancibia en la Universidad Católica, que también necesita una oportunidad”, comentó.

“Está Felipe Faúndez de O’Higgins; Francisco Salinas de Coquimbo que también hizo las cosas bien“, cerró.