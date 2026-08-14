Ricardo Gareca va fuerte contra Carlos Palacios: “La duda es si es un muchacho inteligente o no”

El entrenador argentino Ricardo Gareca reapareció para repasar su traumática salida de la Selección Chilena. El ‘Tigre’ reconoció el duro impacto que significó terminar en el último lugar de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En conversación con Radio ADN, el exentrenador de La Roja realizó una profunda autocrítica sobre una etapa que terminó mucho peor de lo que esperaba. “No recuerdo haber estado último en ningún lugar, tanto como jugador como entrenador… pero terminar como terminé con Chile ni remotamente lo podía llegar a imaginar. Lógicamente no le fue bien a Chile y no me fue bien a mí. Acá pareciera que Chile terminó afectado, pero terminé afectado yo también como entrenador”, señaló.

Carlos Palacios nunca pudo afirmarse en el proceso de Ricardo Gareca en La Roja (Photosport).

Durante la extensa entrevista, Gareca también abordó algunos nombres que marcaron su proceso en la banca del ‘Equipo de Todos’, entre ellos Eduardo Vargas, uno de los futbolistas que contó constantemente con su confianza. “Era uno de los jugadores impecables físicamente y en la medida que se enfoque, que se cuide, que tenga claro lo que tiene que hacer, está capacitado todavía para darle alegrías a la gente y a él mismo. Es un jugador de mucha categoría, de mucha lectura en el juego, inteligente en la toma de decisiones”, afirmó sobre ‘Turboman’.

Por contraparte, Gareca también dedicó una fuerte reflexión sobre Carlos Palacios, quien renunció a una convocatoria por problemas personales. “Es un chico del cual no se pueden negar sus condiciones futbolísticas. Esto no puedo asegurarlo, hablé poco con él y renunció a la selección por problemas personales, pero la duda que nos invade cuando vemos jugadores de estas características es si es un muchacho inteligente o no, saber el lugar en el que uno está”, afirmó Gareca.