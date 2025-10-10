El presidente de la ANFP, Pablo Milad, volvió a estar en el centro de la polémica tras entregar una extensa entrevista con The Clinic, donde abordó temas sensibles sobre el presente y futuro del fútbol chileno.

Uno de los puntos tratados por el vicepresidente de la Conmebol fue la multipropiedad de clubes, la fiscalización de los recursos y la necesidad de mantener la transparencia dentro de la actividad.

“Hemos propuesto que no exista la multipropiedad (…) Nosotros queremos transparencia total en el fútbol, no queremos que se meta el narcotráfico, no queremos que vengan dineros de otra índole al fútbol. No queremos a los representantes dueños de clubes”, señaló el ex Intendente de la Región del Maule.

Sin embargo, sus declaraciones no pasaron inadvertidas. En redes sociales y programas deportivos, varios manifestaron su sorpresa por el tono y contenido de sus palabras, especialmente considerando los cuestionamientos que ha enfrentado su gestión al mando de la ANFP.

Nicolás Peric se ríe en la cara de Pablo Milad por su entrevista

Uno de los más duros en reaccionar fue Nicolás Peric. El exarquero y actual comentarista de Radio Pauta escuchó dichas declaraciones y las consideró una contradicción total con la realidad del fútbol nacional.

“Esta entrevista es al nivel de Sergio Jadue por las mentiras. ¿Qué le pasó a Pablo Milad para decir esto? ¿Por qué lo dijo? Me sorprende realmente, no la había escuchado”, expresó un sorprendido Peric en Pauta de Juego.

Pablo Milad recibió una gran cantidad de críticas por su entrevista FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“No lo puedo creer, no lo puedo creer. Es una locura”, sentenció el también panelista de ESPN Chile.