Este sábado la Selección Chilena enfrentará a su similar de Panamá en un compromiso amistoso, duelo que le servirá a Ricardo Gareca para ver a jugadores del medio local pensando en la fecha doble del mes de marzo.

Dos que estuvieron convocados pero que finalmente no estarán ante los panameños son Arturo Vidal y Charles Aránguiz, quienes tuvieron una sobrecarga física y finalmente no podrán decir presente el sábado en el Estadio Nacional.

La baja de los dos jugadores generó el debate en ESPN Chile, donde Patricio Yáñez y Marcelo Barticciotto sostuvieron un acalorado round: “Se bajan por una cuestión física, de molesta. Vidal viene sin jugar en Colo Colo, Aránguiz también viene de no jugar”, dijo Yáñez.

Aránguiz será baja en La Roja. | Foto: Photosport

Barticciotto, lejos de quedarse en silencio, contraataca con una certera pregunta sobre las intenciones del seleccionador nacional: “Entonces para qué los llama. ¿No habla con ellos?”, dijo. “Entiendo a dónde vas”, le respondió de vuelta Patricio Nazario.

“No, no entiendes porque pones palabras en mi boca y me dejas mal. Yo no dije que los jugadores se querían bajar. Por lesión, no por intención de ellos”, volvió a la carga Barticciotto antes de que el debate se enfriara y quedara todo ahí.

Lo cierto es que ni Arturo Vidal ni Charles Aránguiz jugarán este sábado por la Selección Chilena y volvieron a entrenar con sus clubes donde tendrán actividad el miércoles 12 de febrero y el lunes 10 del mismo mes, respectivamente.

Chile vs. Panamá, día y hora

La Roja saltará a la cancha del Estadio Nacional este sábado 8 de febrero a las 8:30 de la noche, duelo amistoso en donde ambas selecciones presentarán equipos conformados mayoritariamente por jugadores que militan en el medio local.