Este lunes se resolvió lo que pasará con el partido amistoso entre Chile y Perú por la fecha FIFA de noviembre, el que estaba programado para el próximo martes 18 en Sochi, Rusia.

La Roja está realizando una gira por el gigante euroasiático, donde enfrentará a los locales este sábado 15 y luego se medirá nuevamente con los del Rímac en aquellas latitudes.

Cabe recordar que el 10 de octubre ya se vivió un Clásico del Pacífico, donde el Equipo de Todos se impuso por 2-1 a los incaicos en La Florida.

Ben Brereton anotó en el triunfo por 2-1 de Chile ante Perú en octubre. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Se juega o no el amistoso de Chile vs. Perú en Rusia?

Pero el fin de semana se puso en duda la realización de este segundo amistoso, debido a que la selección peruana tuvo un inconveniente con su vuelo a Europa, por lo que la delegación de 35 personas debió pasar un día más en Lima.

Recién esta noche la Bicolor pudo aterrizar en San Petersburgo y según información del medio peruano Depor, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió seguir adelante con ambos amistosos, pese a que tendrán un día menos de preparación.

“Todo este retraso no alterará más los planes de la FPF y, pese a que el plantel tendrá un día menos de entrenamiento, los amistosos contra Rusia y Chile se llevarán a cabo con total normalidad”, informaron.

“Eso sí, con menos horas de trabajo y preparación, Manuel Barreto, entrenador interino de la ‘Bicolor’, se verá obligado a ajustar sus sesiones para definir su alineación titular para el duelo de este miércoles en San Petersburgo”, agregaron desde aquel medio.

De esta forma, la Selección de Nicolás Córdova se enfrentará con Rusia este sábado 15 de noviembre a las 14:00 horas en el Estadio Fisht de Sochi. Luego en el mismo recinto y horario se medirá con Perú el martes 18.

