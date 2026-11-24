Los resultados que necesita la Selección Chilena para avanzar a la próxima ronda del Mundial Sub 17.

La Selección Chilena Sub 17 afrontará un compromiso crucial en esta jornada dentro del Mundial Sub 17, en donde el equipo de todos se enfrentará ante República Dominicana, en el segundo duelo de la fase de grupos.

Los dirigidos por Ariel Leporati llegan a este encuentro tras remontar y vencer por 4-2 a Argelia en su debut, resultado que los dejó como líderes del Grupo J, y ahora, buscarán sumar una victoria ante República Dominicana para dar un gan paso para los dieciseisavos de final del torneo.

A continuación, en Bolavip Chile te daremos las fórmulas que necesita la Selección Chilena Sub 17 para poder avanzar a la siguiente fase del Mundial, que se disputa en Qatar.

¿Qué pasa si Chile le gana a República Dominicana?

Si La Roja derrota a República Dominicana, llegará a seis puntos y asegurará su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17, ya que matemáticamente no podría terminar fuera de los dos primeros lugares del Grupo J y quedaría bien aspectado para quedarse con el primer puesto.

Chile espera sumar su segunda victoria | Foto: Photosport

¿Qué pasa si Chile empata ante República Dominicana?

Si Chile iguala frente a República Dominicana, llegará a cuatro puntos y quedará muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, aunque deberá estar atento al resultado del duelo entre Argelia y Montenegro, para ver como quedaría la tabla.

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¿Qué pasa si Chile pierde ante República Dominicana?

Si la Selección Chilena cae ante República Dominicana, se quedará con tres puntos y complicaría sus opciones de avanzar como uno de los dos primeros del Grupo J, por lo que se jugaría todo en su último duelo ante Montenegro.