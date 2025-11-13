La Selección Chilena pasa por un difícil momento de su historia, en donde hace un par de meses consolidó su tercera ausencia consecutiva de una Copa del Mundo de la FIFA y el panorama no es muy alentador de cara al futuro.

De momento, no hay un entrenador titular que se haga cargo del primer equipo, pero dichas funciones las está cumpliendo internamente Nicolás Córdova, quien no genera mucha adhesión dentro de los hinchas.

Uno que sacó la voz en medio del mal momento fue Reinaldo Navia, otrora promesa de la Selección Chilena quien fuera medallista olímpico en Sídney 2000. El ex delantero habló con ADN Deportes y detectó las principales debilidades que tiene hoy Chile.

Córdova dirigirá a La Roja en amistosos. | Foto: Photosport

“Necesita trabajar más, darles más oportunidades a los jóvenes, trabajar bien en las divisiones menores de clubes y selección, tomar ya la decisión para que empiece este proceso, que va a ser largo, y darle continuidad”, dijo.

En esa línea, complementa diciendo que “Hemos fallado en eso, en la continuidad, en creer en algún proceso con un técnico. Nos hemos vuelto igual que varios países: resultadistas: Tenemos que creer en el técnico que se contrata, sea Nicolás Córdova o el que vayan a traer”.

Por ahora, Nicolás Córdova tendrá un nuevo ensayo este sábado cuando la Selección Chilena tenga que enfrentar a Rusia en el viejo continente. Posteriormente, se medirá con Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico.

