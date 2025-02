La Roja vivió un esperado reencuentro: Arturo Vidal volvió a estar junto a Marcelo Díaz. Tras años de espera, los campeones de América se toparon frente a frente en Juan Pinto Durán.

Ambos fueron nominados para enfrentar a Panamá, pero el jugador de Colo Colo se tendrá que ausentar de tal duelo. ¿La razón? Un problema muscular lo marginó del compromiso del 8 de febrero en el Estadio Nacional.

No obstante, ello no le evitó encontrarse con el referente de Universidad de Chile. Antes de quedar liberado del combinado nacional, tuvo que compartir con su antiguo compañero de selección.

A pesar de que se especuló mucho sobre roces entre ambos, Christopher Brandt lo descartó. En los micrófonos de ESPN Chile, el periodista entregó detalles de cómo fue el cara a cara.

“Arturo Vidal estuvo cerca de una hora y media en Juan Pinto Durán (…) Seguramente se encontró con varios de los jugadores porque hubo una merienda antes del entrenamiento”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó que “seguramente ahí se vieron” y “se saludaron” al interior del complejo deportivo. Tras ello, negó rotundamente cualquier conflicto en el intertanto.

“Se habló de la relación que no existe, pero acá no se habla, no pasó a mayores y no es tema“, cerró.

Cuándo juega La Roja

El siguiente compromiso de Chile será un amistoso contra Panamá. Se jugará el sábado 8 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.