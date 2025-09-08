La Selección Chilena continua las preparaciones para cerrar las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, donde este martes tendrá que recibir en el Estadio Nacional a la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa.

En la antesala del compromiso, Fabián Hormazábal atendió a los medios de comunicación y se refirió al recambio en la Selección Chilena: “Esa es la idea, de llamar a jugadores jóvenes. Se está formando un nuevo grupo con una camada de jóvenes que tienen mucha hambre de lograr cosas y se nota en cada entrenamiento que todos se juegan la convocatoria”, dijo.

Hormazábal atendió a la prensa. | Foto: Photosport

Eso sí, las palabras de Hormazábal no pasaron coladas en los hinchas de La Roja, quienes le recordaron su edad: “Tienes 29, Fabián”, “Ya está viejo” y “Este se cree joven” son algunos de los epítetos que se leían en Redes Sociales.

Más allá de las críticas en Redes Sociales al jugador de Universidad de Chile por su edad y no ser per se una cara visible del recambio en La Roja, Hormazábal está feliz con su momento y mantiene los pies en la tierra.

“Me lo tomo con mucha humildad. Para mí es un inicio de algo mucho mejor, intentaré mantener y mejorar mi rendimiento para seguir estando acá y hacerlo de la mejor manera en mi club”, complementó en el cierre.

Chile vs. Uruguay, día y hora

La Roja recibe este martes a Uruguay en el Estadio Nacional a las 8:30 de la noche, compromiso válido por la última fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.