La Selección Chilena volvió al triunfo tras imponerse 2-0 contra Rusia. En un duelo marcado por los errores locales, el equipo de Nicolás Córdova celebró en el primero de sus dos enfrentamientos en la fecha FIFA.

Una noticia que alegró a Rodrigo Herrera, más considerando el panorama del combinado nacional. En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista realizó un breve análisis del encuentro en Sochi.

Para él, hay que tener fe en el proceso que comenzó a pavimentarse. A pesar de reconocer lo endeble que fue el rival, se ve una luz de esperanza al final del túnel: hay con qué trabajar.

“Una muy buena victoria, porque hace rato que no celebrábamos. Sobre todo en el segundo tiempo, se vio un equipo ordenado, que sabía lo que tenía que hacer”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Son conclusiones buenas, que yo creo que nos permiten pensar que hay algo para construir. Esto está recién comenzando, tampoco hay que volverse loco. O sea, recién estamos emparejando el terreno”.

La Selección Chilena derrotó 2-0 a Rusia por la doble fecha FIFA. (Imagen: Photosport)

Los más valorados de la Selección Chilena ante Rusia

Tras ello, se refirió a las que, para él, fueron las grandes figuras del duelo. Destacó lo hecho por tres nombres, por lo que se aventuró a estructurar un podio con dichos jugadores.

“A mí me gustó harto el partido de (Rodrigo) Echeverría, sobre todo en la recuperación. Y atrás creo que Chile anduvo muy bien, le pongo un 5 a (Benjamín) Kuscevic, creo que anduvo bien”, reflexionó.

“Creo que (Javier) Altamirano, con momentos fugaces, siempre hacía daño, otro destacado. Para mí ese es mi podio, está entre Echeverría, Kuscevic y Altamirano“, finalizó.

En síntesis: